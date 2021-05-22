Сборная Казахстана сыграет против Латвии в первом матче ЧМ-2021 по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана в первом матче чемпионата мира по хоккею 2021 года сыграет против хозяев турнира команды Латвии, пишет Sports.kz.

Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 23:15 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Встреча состоится на стадионе «Арена-Рига», вмещающем 10 300 зрителей.

Отметим, Казахстан выступает в группе B вместе со сборными США, Канады, Финляндии, Германии, Норвегии, Италии и Латвии.