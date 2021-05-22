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    11:40, 22 Май 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана сыграет против Латвии в первом матче ЧМ-2021 по хоккею

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана в первом матче чемпионата мира по хоккею 2021 года сыграет против хозяев турнира команды Латвии, пишет Sports.kz.

    Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 23:15 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

    Встреча состоится на стадионе «Арена-Рига», вмещающем 10 300 зрителей.
    Отметим, Казахстан выступает в группе B вместе со сборными США, Канады, Финляндии, Германии, Норвегии, Италии и Латвии.


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