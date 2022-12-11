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Сборная Казахстана стартует на молодежном ЧМ-2022 по хоккею

11 Декабря 2022, 22:19
Сборная Казахстана стартует на молодежном ЧМ-2022 по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 11 на 12 декабря сборная Казахстана до 20 лет проведет свой первый матч на молодежном чемпионате мира-2022 в Аскере (Норвегия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом матче в дивизионе I группы А казахстанская «молодежка» встретится со сборной Франции.

Также в группе А с Казахстаном выступят Дания, Венгрия, Норвегия и Словения. Матчи пройдут с 11 по 17 декабря. Что касается выступления сборной Казахстана на прошлогоднем молодежном чемпионате мира в Херсхольме (Дания), то она заняла в группе А дивизиона I четвертое место, набрав шесть очков в пяти матчах. Повышение в классе получила сборная Беларуси, которая впоследствии была отстранена IIHF от участия в соревнованиях, а ее место заняла сборная Латвии.

Фото: Sports.kz


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