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    05:15, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    Сборная Казахстана стартовала на чемпионате Азии по ММА с победы

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    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - С 27 по 30 октября в столице Таджикистана проходит чемпионат Азии по ММА. В континентальном первенстве принимают участие около 200 спортсменов из 18 стран. Защищать честь Казахстана будут 37 члена национальной сборной по ММА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Объединенной федерации ММА.

    В первый день соревнований выступили 7 казахстанских бойцов. Представитель ЗКО Самгат Шабдан, выступающий в весовой категории до 65,8 кг среди молодежи, первым вышел в октагон. Он финишировал своего соперника Муродилло Бахриллоева техническим нокаутом во втором раунде.

    Второй казахстанец в этом же весе Абай Жалал из Шымкента не оставил ни единого шанса иранцу Мехди Наджафи Калхорану, и в первом же раунде одержал победу удушающим приемом «гильотина».

    Санжар Жаксылыкбаев, спортсмен из Жетысуйской области, выступающий в средней весовой категории среди взрослых до 83,9 кг, провел близкий бой с таджикским соперником Мехроджоном Мирзоевым, но проиграл судейским решением.

    Карагандинец Даниил Губин сразился с Исо Мухторовым из Таджикистана в весовой категории до 77,1 кг среди молодежи и победил по решению судей.

    Александр Ивашкин, еще один представитель Карагандинской области, выступавший в этом весе, попал на удушающий прием «треугольник» ливанского спортсмена Шарбеля Фараха и был вынужден сдаться.

    В следующем бою средневес из Жетысуской области Жаксыбек Аймаханов все три раунда прессинговал фаворита чемпионата Магомеда Исаева из Бихрейна, и решение судей в пользу казахстанца было единогласным.

    В завершающем на сегодня бою для казахстанской сборной выступил уроженец Жетысуской области Еркебулан Бегасылулы (до 65,8 кг среди взрослых). Судьи отдали победу сопернику Еркебулана Шукурджону Рустамову из Узбекистана.

    Завтра в четвертьфинале соревнований сойдутся с соперниками 22 казахстанских спортсмена.

    Фото Казахстанской Объединенной федерации ММА.
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