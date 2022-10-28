Сборная Казахстана стартовала на чемпионате Азии по ММА с победы

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - С 27 по 30 октября в столице Таджикистана проходит чемпионат Азии по ММА. В континентальном первенстве принимают участие около 200 спортсменов из 18 стран. Защищать честь Казахстана будут 37 члена национальной сборной по ММА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Объединенной федерации ММА.

В первый день соревнований выступили 7 казахстанских бойцов. Представитель ЗКО Самгат Шабдан, выступающий в весовой категории до 65,8 кг среди молодежи, первым вышел в октагон. Он финишировал своего соперника Муродилло Бахриллоева техническим нокаутом во втором раунде.

Второй казахстанец в этом же весе Абай Жалал из Шымкента не оставил ни единого шанса иранцу Мехди Наджафи Калхорану, и в первом же раунде одержал победу удушающим приемом «гильотина».

Санжар Жаксылыкбаев, спортсмен из Жетысуйской области, выступающий в средней весовой категории среди взрослых до 83,9 кг, провел близкий бой с таджикским соперником Мехроджоном Мирзоевым, но проиграл судейским решением.

Карагандинец Даниил Губин сразился с Исо Мухторовым из Таджикистана в весовой категории до 77,1 кг среди молодежи и победил по решению судей.

Александр Ивашкин, еще один представитель Карагандинской области, выступавший в этом весе, попал на удушающий прием «треугольник» ливанского спортсмена Шарбеля Фараха и был вынужден сдаться.

В следующем бою средневес из Жетысуской области Жаксыбек Аймаханов все три раунда прессинговал фаворита чемпионата Магомеда Исаева из Бихрейна, и решение судей в пользу казахстанца было единогласным.

В завершающем на сегодня бою для казахстанской сборной выступил уроженец Жетысуской области Еркебулан Бегасылулы (до 65,8 кг среди взрослых). Судьи отдали победу сопернику Еркебулана Шукурджону Рустамову из Узбекистана.

Завтра в четвертьфинале соревнований сойдутся с соперниками 22 казахстанских спортсмена.

Фото Казахстанской Объединенной федерации ММА.