Сборная Казахстана стала первой на ЧМ по шахматам среди школьников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 14 по 22 апреля в греческом городе Родос прошел чемпионат мира по шахматам среди школьников. В первенстве мира приняли участие более 500 шахматистов в возрасте 7-17 лет. Сборная Казахстана по количеству наград (2 золотые, 2 серебряные, 5 бронзовых) заняла первое место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

В категории G09, то есть, среди игроков до 9 лет по классическим шахматам чемпионкой мира стала Аланна Бериккызы. Она выиграла 8 из 9 партий по швейцарской системе. В решающей встрече наша соотечественница обыграла свою главную соперницу из Монголии Целмуун Идер. Всего в этой возрастной группе выступила 41 шахматистка. Аллана за полтора года сделала большой рывок в карьере. С четвертого разряда она доросла до чемпионки мира. Благодаря этому, Аллана сейчас занимает первое место в рейтинге FIDE в категории G09.

Вторую золотую медаль для Казахстана завоевала Амина Каирбекова. В категории до 17 лет она выиграла 8 партий. Казахстанка опередила Зейнеп Чифтин (7,5 баллов) из Турции. Еще одна представительница Турции Элифназ Акат (6,5 баллов) замкнула тройку призеров.

Серебряные медали в копилку сборной Казахстана принесли Нурали Нуршин, (U07, 7,5 баллов), Айсултан Бисалиев (U09, 7 баллов), бронзовые награды - Ризат Улан (U07, 7 баллов), Алимжан Жауынбай (U09, 7 баллов), Данис Куандыкулы (U11, 6,5), Эдгар Мамедов (U13, 7), Далия Диаскызы (G11, 6,5).

Второе командное место по количеству медалей заняла сборная Турции (3 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые), на третьем месте оказалась команда Монголии (2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовая).