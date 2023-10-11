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    07:45, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Сборная Казахстана стала чемпионом мира по робототехнике

    робототехника чемпионы мира
    Фото: пресс-служба министерства просвещения РК

    Казахстанские школьники добились рекордных результатов на самом масштабном чемпионате по робототехнике FIRST Global Challenge, прошедшем в Сингапуре. Этой победой сборная страны еще раз подтвердила свой чемпионский титул, завоеванный в прошлом году в Женеве, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.

    В состав сборной Казахстана вошли ученики НИШ ФМН города Алматы: Тұрғынбай Нұрислам, Джанзаков Нурсултан, Гапонов Сергей, Шаймерденова Дамели и Коксал Иманали. Тренеры — Бекзат Инкаров и Нурдаулет Досмагамбет.

    - Мы привезли в Сингапур сильную команду, которую отобрали на национальном этапе из числа 200 школьников со всего Казахстана. Перед нашей сборной была ответственная задача - повторить исторический триумф в Женеве прошлого года, и они отлично справились, установив мировой рекорд по числу баллов. Более того, команда получила судейские награды за международную кооперацию, чем мы очень горды. Робототехника Казахстана с каждым годом превращается в международный бренд, — поделился руководитель общественного фонда USTEM Foundation Асылбек Мурзахметов.

    FIRST Global Challenge — это всемирный чемпионат по робототехнике в олимпийском стиле, который ежегодно проводится в разных странах. В этом году в чемпионате участвовали более 190 стран со всего мира.

    Национальная сборная была сформирована в рамках отборочных этапов олимпиады по робототехнике, прошедших при поддержке министерства просвещения РК.

     

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Связь, ТВ, IT
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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