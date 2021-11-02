Сборная Казахстана стала чемпионом мира по грепплингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана стала победителем чемпионата мира по грепплингу, который завершился в столице Турции — Стамбуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Сборная Казахстана победила в командном первенстве на чемпионате мира по грепплингу AIGA, который состоялся в Стамбуле. В личном первенстве у Казахстана два «золота», «серебро» и «бронза». Поздравляем наших чемпионов», — пишет Arlan MMA Pro.

На пути к победе казахстанцы обошли сборную Украины, которая и заняла второе место в командном зачете, а также российских спортсменов. Они замкнули тройку призеров и увезут «бронзу» командного зачета.