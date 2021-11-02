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    22:30, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана стала чемпионом мира по грепплингу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана стала победителем чемпионата мира по грепплингу, который завершился в столице Турции — Стамбуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Сборная Казахстана победила в командном первенстве на чемпионате мира по грепплингу AIGA, который состоялся в Стамбуле. В личном первенстве у Казахстана два «золота», «серебро» и «бронза». Поздравляем наших чемпионов», — пишет Arlan MMA Pro.

    На пути к победе казахстанцы обошли сборную Украины, которая и заняла второе место в командном зачете, а также российских спортсменов. Они замкнули тройку призеров и увезут «бронзу» командного зачета.




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