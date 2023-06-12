Сборная Казахстана сотворила историю в финале чемпионата мира-2023 по сокка в Германии

ЭССЕН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 11 на 12 июня по астанинскому времени в Эссене (Германия) состоялся финальный матч чемпионата мира-2023 по сокка, в котором сошлись сборные Казахстана и Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Эта игра была своеобразным реваншем: команды играли на групповой стадии ЧМ-2023, и победу в том матче одержала Украина (6:2).

На десятой минуте Абай Елемесов вывел казахстанцев вперед, затем на 14-й Алтынбек Мурзабеков удвоил преимущество команды. На 18-й минуте Андрей Мельник сократил отставание в счете, а на 37-й он оформил дубль. Основное время матча завершилось ничьей (2:2), и игра перетекла в серию послематчевых буллитов, где победили казахстанцы — 2:1. Как итог, победа Казахстана с общим счетом 4:3.

Таким образом, сборная Казахстана впервые в своей истории завоевала золотые медали ЧМ по сокка. В 2022 году национальная команда в финальном матче потерпела поражение от Бразилии (0:3) и осталась с «серебром».

Сокка является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.