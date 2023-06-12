РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:23, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Сборная Казахстана сотворила историю в финале чемпионата мира-2023 по сокка в Германии

    None
    Фото: sports.kz
    ЭССЕН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 11 на 12 июня по астанинскому времени в Эссене (Германия) состоялся финальный матч чемпионата мира-2023 по сокка, в котором сошлись сборные Казахстана и Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Эта игра была своеобразным реваншем: команды играли на групповой стадии ЧМ-2023, и победу в том матче одержала Украина (6:2).

    На десятой минуте Абай Елемесов вывел казахстанцев вперед, затем на 14-й Алтынбек Мурзабеков удвоил преимущество команды. На 18-й минуте Андрей Мельник сократил отставание в счете, а на 37-й он оформил дубль. Основное время матча завершилось ничьей (2:2), и игра перетекла в серию послематчевых буллитов, где победили казахстанцы — 2:1. Как итог, победа Казахстана с общим счетом 4:3.

    Таким образом, сборная Казахстана впервые в своей истории завоевала золотые медали ЧМ по сокка. В 2022 году национальная команда в финальном матче потерпела поражение от Бразилии (0:3) и осталась с «серебром».

    Сокка является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.


    Теги:
    Спорт Футбол Германия
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!