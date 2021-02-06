Сборная Казахстана со счетом 5:0 разгромила Молдову и стала второй на «Кубке развития»

МИНСК. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче на «Кубке развития» сборная Казахстана до 17 лет сыграла с командой Молдовы на год младше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав сборной Казахстана выглядел следующим образом: Сариев, Аскаров, Кобеев, Труфанов, Темиргали, Мухит, Мрынский, Губарев, Оматай, Валгушев, Аль-Хадж.

В первом тайме дубль Яна Труфанова и гол Глеба Валгушева помогли команде Кирилла Морунова сделать задел, во втором Мирас Оматай и оформивший хет-трик Труфанов добили соперника. 5:0 — сильнее казахстанцы.

Таким образом, Казахстан на старте турнира проиграл Таджикистану U-17 (1:7), затем победил Беларусь U-16 (4:2) и Молдову U-16 (5:0), заняв второе место на «Кубке Развития» с шестью набранными очками.

Молдова U-16 — Казахстан U-17 0:5 (0:3)

Голы: Труфанов 4 (0:1), Валгушев 31 (0:2), Труфанов 35 (0:3), Оматай 52 (0:4), Труфанов 65 (0:5).



