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    17:19, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана со счетом 5:0 разгромила Молдову и стала второй на «Кубке развития»

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    МИНСК. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче на «Кубке развития» сборная Казахстана до 17 лет сыграла с командой Молдовы на год младше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Состав сборной Казахстана выглядел следующим образом: Сариев, Аскаров, Кобеев, Труфанов, Темиргали, Мухит, Мрынский, Губарев, Оматай, Валгушев, Аль-Хадж.

    В первом тайме дубль Яна Труфанова и гол Глеба Валгушева помогли команде Кирилла Морунова сделать задел, во втором Мирас Оматай и оформивший хет-трик Труфанов добили соперника. 5:0 — сильнее казахстанцы.

    Таким образом, Казахстан на старте турнира проиграл Таджикистану U-17 (1:7), затем победил Беларусь U-16 (4:2) и Молдову U-16 (5:0), заняв второе место на «Кубке Развития» с шестью набранными очками.

    Молдова U-16 — Казахстан U-17 0:5 (0:3)

    Голы: Труфанов 4 (0:1), Валгушев 31 (0:2), Труфанов 35 (0:3), Оматай 52 (0:4), Труфанов 65 (0:5).



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