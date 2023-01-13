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Сборная Казахстана с разгромной победы стартовала на хоккейном турнире Универсиады

13 Января 2023, 02:24
Сборная Казахстана с разгромной победы стартовала на хоккейном турнире Универсиады

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по хоккею до 22 лет провела свой первый матч на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США), который закончился разгромной победой наших спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстан сыграл с Южной Кореей и одержал разгромную победу — 5:1.

В составе сборной Казахстана шайбы забросили Алдияр Нурлан (6 минута), Максим Мусоров (26 минута), Кирилл Полохов (35 и 37 минуты) и Максим Мухаметов (39 минута). В составе сборной Южной Кореи отличился Мин Дже Чан (21 минута).


Также сборная Казахстана сыграет в группе с командами Венгрии, Великобритании, Словакии и США. Из группы в плей-офф попадут команды, занявшие первое и второе места.

Свой следующий матч казахстанские хоккеисты проведут 13 января - они сыграют со сборной Венгрии.

ХХХ Всемирная зимняя Универсиада пройдет с 12 по 22 января в американском городе Лэйк-Плэсид. 1443 (832 мужчины, 811 женщин) студентов из 50 стран мира разыграют 86 комплектов медалей по 12 видам спорта.

Честь Казахстана будут защищать 78 спортсменов в 10 видах спорта. Трансляцию Универсиады ведет телеканал Qazsport.


Фото: пресс-службы КФХ


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