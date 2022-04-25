Сборная Казахстана с победы стартовала на юниорском теннисном турнире в Индии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нью-Дели стартовал групповой этап квалификации зоны Азия/Океания юниорского World Junior Tennis Competition 14&under с участием сборной Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Наши юниоры в стартовой игре отбора уверенно обыграли команду Индонезии со счетом 3:0 – Дамир Жалгасбай победил Али Косту Рафалентино – 6:4, 6:2. Лидер чемпионской гонки Tennis Europe, первая ракетка Казахстана среди игроков до 14 лет Зангар Нурланулы не оставил шансов Вишну Ранге, взяв верх со счетом – 6:3, 6:3, а в заключительной парной игре Дамир Жалгасбай в дуэте с Даниэлем Тазабековым обыграли своих оппонентов в двух сетах – 6:2, 6:3.

Завтра нашим ребятам предстоит сыграть против сборной Шри-Ланки.