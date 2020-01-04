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Сборная Казахстана разнесла Германию и сохранила шансы на место в элите МЧМ по хоккею

4 Января 2020 18:25
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Сборная Казахстана разнесла Германию и сохранила шансы на место в элите МЧМ по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче утешительного раунда чемпионата мира по хоккею среди молодежных сборных Казахстан сыграл с командой Германии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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После поражения в первой игре со счетом 0:4, мало кто ждал что-то хорошее от второй, тем не менее, подопечным Сергея Старыгина удалось навязать борьбу сопернику. В первом периоде в составе казахстанцев отметился Станислав Александров, а во втором закрепил успех партнеров Олег Бойко. Третий мог что-то изменить, но там Александров просто закрепил перевес своей команды, а итог подвели Денис Чапоров и Луис Шинко. 4:1 — победа Казахстана.


Завтра в 16:00 по времени Нур-Султана пройдет решающее противостояние между Казахстаном и Германией, прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.


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Ключевые слова: Спорт,
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