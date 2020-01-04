-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:15
-
-
-
вчера 13:37
-
-
-
-
-
вчера 12:11
-
-
-
вчера 10:59
-
вчера 10:25
-
-
-
-
-
вчера 05:05
-
-
вчера 02:22
-
-
вчера 00:04
-
03.01.2020 23:23
-
03.01.2020 22:00
-
03.01.2020 21:21
Сборная Казахстана разнесла Германию и сохранила шансы на место в элите МЧМ по хоккею
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче утешительного раунда чемпионата мира по хоккею среди молодежных сборных Казахстан сыграл с командой Германии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
После поражения в первой игре со счетом 0:4, мало кто ждал что-то хорошее от второй, тем не менее, подопечным Сергея Старыгина удалось навязать борьбу сопернику. В первом периоде в составе казахстанцев отметился Станислав Александров, а во втором закрепил успех партнеров Олег Бойко. Третий мог что-то изменить, но там Александров просто закрепил перевес своей команды, а итог подвели Денис Чапоров и Луис Шинко. 4:1 — победа Казахстана.
Завтра в 16:00 по времени Нур-Султана пройдет решающее противостояние между Казахстаном и Германией, прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.
- Воспитанников детских домов учат кататься на коньках в Алматы
- Зарина Дияс вышла в финал турнира в Гонконге
- Где смотреть матч сборной Казахстана против Германии за выживание в элите МЧМ-2020 по хоккею
- Куат Хамитов сделал заявление о своем будущем
- «Динамо» Рига — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ
- Головкина провозгласили королем среднего веса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана