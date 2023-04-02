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    23:50, 01 Апрель 2023 | GMT +6

    Сборная Казахстана разгромно проиграла Швеции на чемпионате мира по хоккею с мячом

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по хоккею с мячом разгромно проиграла команде Швеции(0:12) в матче третьего тура предварительного раунда дивизиона А на чемпионате мира - 2023 в шведском городе Оби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В том же дивизионе участвуют национальные команды США, Финляндии и Норвегии. В предыдущих турах казахстанцы потерпели поражение от финнов (1:8) и разгромили США (7:2).

    В финал ЧМ пробьются две лучшие сборные, а третье и четвертое место разыграют бронзовые медали.

    Фото: sports.kz


    Теги:
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