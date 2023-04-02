Сборная Казахстана разгромно проиграла Швеции на чемпионате мира по хоккею с мячом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по хоккею с мячом разгромно проиграла команде Швеции(0:12) в матче третьего тура предварительного раунда дивизиона А на чемпионате мира - 2023 в шведском городе Оби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В том же дивизионе участвуют национальные команды США, Финляндии и Норвегии. В предыдущих турах казахстанцы потерпели поражение от финнов (1:8) и разгромили США (7:2).

В финал ЧМ пробьются две лучшие сборные, а третье и четвертое место разыграют бронзовые медали.

Фото: sports.kz