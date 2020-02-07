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Сборная Казахстана разгромила Нидерланды в матче предолимпийского турнира по хоккею

7 Февраля 2020 21:45
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Сборная Казахстана разгромила Нидерланды в матче предолимпийского турнира по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором матче предолимпийского турнира по хоккею сборная Казахстана сыграла с командой Нидерландов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Болельщики ожидали двузначного счета, видимо по этой причине букмекеры вообще не принимали ставки на этот поединок, а трибуны были большей частью пустыми, в составе же коллектива Андрея Скабелки не оказалось Найджела Доуса, а место в воротах занял Сергей Кудрявцев.

Первый период остался за казахстанцами благодаря шайбами Джесси Блэкера, Даррена Дица и Евгения Рымарева. Во второй части игры Валерий Орехов увеличил разрыв, ответить сумел Раймонд ван дер Шуит, а затем лед покинул Павел Акользин, ему разбили нос и судя по отсутствию штрафа сделали это непреднамеренно. На старте заключительной двадцатиминутки отметились Антон Сагадеев и оформивший дубль Талгат Жайлауов. 7:1 — казахстанцы сильнее.
В воскресенье в 17:00 сборная Казахстана сыграет за первое место на турнире против Польши.
Казахстан — Нидерланды 7:1 (3:0, 1:1, 3:0)
Шайбы:
1:0 — 01:01 Блэкер (Шалапов, Шестаков). В равенстве
2:0 — 08:26 Диц (Рымарев, Старченко). В равенстве
3:0 — 10:33 Рымарев (Бойд). В равенстве
4:0 — 22:59 Орехов (Жайлауов, Петухов). В равенстве
4:1 — 27:22 Ван дер Шуит (Стемфер). В равенстве
5:1 — 41:57 Сагадеев (Петухов). В равенстве
6:1 — 52:16 Жайлауов (Сагадеев, Шалапов). В равенстве
7:1 — 57:56 Жайлауов (Петухов, Сагадеев). В большинстве
Вратари: Кудрявцев — Оостервик
Штраф: 2:6 (0:2, 0:2, 2:2).

Фото: icehockey.kz
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Ключевые слова: Спорт,
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