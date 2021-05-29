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    17:48, 29 Май 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана разгромила команду Италии на ЧМ по хоккею

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    РИГА. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана разгромила команду Италии на чемпионате мира и стала лидером группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанские хоккеисты забросили в ворота итальянской сборной одиннадцать шайб и победили со счетом 11:3. У Казахстана отличились Роман Старченко (3-я и 57-я минуты), Егор Петухов (33-я), Евгений Рымарев (35-я), Никита Михайлис (42-я), Кертис Волк (47-я), Артем Лихотников (48-я и 50-я), Кирилл Панюков (55-я), Виктор Сведберг (58-я) и Егор Шалапов (60-я); у Италии забили Анджело Мичели (25-я), Петер Хохкофлер (42-я) и Алекс Петан (51-я).

    Таким образом, сборная Казахстана набрала десять очков и вышла в лидеры группы В. На данный момент турнирное положение команд в группе таково: Казахстан — 10 очков (6 матчей), Финляндия — 10 (4), Германия — 9 (4), США — 9 (4), Латвия — 8 (5), Канада — 6 (5), Норвегия — 5 (5), Италия — 0 (5).


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