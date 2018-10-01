Сборная Казахстана разгромила Андорру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная команда Казахстана одержала свою первую победу в Лиге наций УЕФА, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Подопечные Станимира Стоилова на своем поле растерзали гостей из Андорры, а главными героем встречи стал капитан команды Бауыржан Исламхан, записавший на свой счет результативную передачу и прострел, приведший к автоголу вратаря гостей. Также голами отличились Еркебулан Сейдахмет, Бауыржан Турысбек и Роман Муртазаев.

Факты матча

Это первая победа Станимира Стоилова у руля сборной Казахстана в официальных матчах



Сборная Казахстана улучшила свое достижение 10-летней давности (тогда наша команда обыграла Андорру со счетом 3:0) и установила новый рекорд: эта победа - самая крупная в истории сборной Казахстана в официальных матчах под эгидой УЕФА



Бауыржан Исламхан был близок к тому, чтобы впервые отличиться голом за сборную в официальных матчах. Пока ему удавалось отличиться лишь в товарищеских поединках с Кыргызстаном и Таджикистаном.



Юрий Логвиненко вышел на 5-е место в списке рекордсменов сборной Казахстана по сыгранным матчам - 47 матчей. По этому показателю он уступает лишь Самату Смакову, Руслану Балтиеву, Нурболу Жумаскалиеву и Андрею Карповичу.



Автор второго гола Бауырджан Турысбек за день до матча отметил свой 27-й день рождения

Казахстан - Андорра 4:0 (2:0)

Голы: Сейдахмет 21, Турысбек 39, Гомес 61 автогол, Муртазаев 74

Удаление: Алаес 64

Казахстан: Эрич, Бейсебеков, Постников, Логвиненко, Суюмбаев (Вороговский 82), Жуков, Мужиков, Зайнутдинов (Муртазаев 70), Исламхан, Сейдахмет (Федин 77), Турысбек

16 октября. Астана. «Астана Арена»