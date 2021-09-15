20:07, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6
Сборная Казахстана провела третий матч в рамках ЧА-2021 по волейболу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Чибе (Япония) продолжается чемпионат Азии по волейболу среди мужских команд. Казахстанские волейболисты провели третий матч в рамках континентального первенства. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В заключительном матче группового этапа команде Казахстана противостояла сборная Саудовской Аравии. Матч завершился со счетом 0:3 (23:25, 21:25, 23:25).
По итогам трех матчей казахстанские волейболисты заняли последнее, четвертое место в группе D.
17 сентября команда Казахстана продолжит выступление за 9-16 место.