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    20:07, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана провела третий матч в рамках ЧА-2021 по волейболу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Чибе (Япония) продолжается чемпионат Азии по волейболу среди мужских команд. Казахстанские волейболисты провели третий матч в рамках континентального первенства. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В заключительном матче группового этапа команде Казахстана противостояла сборная Саудовской Аравии. Матч завершился со счетом 0:3 (23:25, 21:25, 23:25).

    По итогам трех матчей казахстанские волейболисты заняли последнее, четвертое место в группе D.

    17 сентября команда Казахстана продолжит выступление за 9-16 место.


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