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    16:00, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана проведет товарищеский матч по футболу против Косово

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана сыграет товарищеский матч против сборной Косово, передает МИА «Казинформ».

    «Между федерациями обеих стран достигнуто соглашение о проведении поединка на территории этой страны. Игра состоится 4 июня в Приштине, на стадионе «Фадиль Вокри». В рейтинге ФИФА косовары располагаются на 120-й позиции. В мае 2016 года Косово был официально принят в УЕФА и ФИФА. Косово станет 69-м соперником в истории нашей сборной, из числа европейских сборных – 40-м», - сообщила Казахстанская федерация футбола в Facebook .

    Как отметили в КФФ, с 2018 года сборную этой страны тренирует швейцарский специалист Бернар Шалланд. Из нынешнего состава можно выделить таких футболистов, как Ведат Мурики, Амир Ррахмани, Самир Уйкани и других.


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