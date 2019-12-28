Сборная Казахстана проиграла Словакии важнейший матч МЧМ-2020 по хоккею

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - Во втором матче молодежного чемпионата мира-2020 сборная Казахстана сыграла с командой Словакии, пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Это противостояние было крайне важным для подопечных Сергея Старыгина для сохранения прописки в числе лучших, и они были настроены на серьезную борьбу. Первый период остался без заброшенных шайб, во втором счет открыл Оливер Окульяр, однако довольно быстро его сравнял Максим Мусоров.

Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, а там Даниэль Ткач за 3 минуты до конца принес своей команде победу, а итог подвел Роберт Джуган — 3:1.

Таким образом, сборная Казахстана проиграла уже две игры на турнире и 29 декабря встретится с Финляндией.

Фото: sports.kz