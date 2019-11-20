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вчера 22:33
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вчера 20:05
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вчера 15:41
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вчера 14:35
Сборная Казахстана проиграла Шотландии заключительный матч отбора ЕВРО-2020
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В заключительном матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года сборная Казахстана на выезде сыграла с командой Шотландии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Стартовый состав казахстанцев выглядел следующим образом: Непогодов, Малый, Абикен, Щеткин, Исламхан, Перцух, Марочкин, Суюмбаев, Шомко, Зайнутдинов, Логвиненко.
Фаворитами противостояния считались шотландцы, многие думали, что они еще захотят отомстить за крупное поражение в Нур-Султане, но Михал Билек и игроки его команды заявляли о серьезных намерениях, да и очки гостям были необходимы. С первых минут казахстанцы больше владели мячом, но создать моменты не смогли, а шотландцы потихоньку перехватывали инициативу. Гости постепенно перешли к острым контратакам и в одной из них после прострела в центр штрафной Алексей Щеткин чуть не поразил цель, немного не дотянулся до мяча, на это хозяева ответили ударом Джона Макгинна мимо ворот.
После этого шотландцы создали еще несколько моментов, а забили соперники, Бактиеру Зайнутдинову удался прекрасный выстрел издали, счет был открыт. Тут наступило время показать себя Дмитро Непогодову и он справлялся, пока на старте второй половины Джон Макгинн не взялся бить штрафной напротив его ворот, мяч рикошетом от Бауыржана Ислламхана влетел в сетку ворот. Это помогло хозяева психологически, и они стали создавать моменты один за другим, в одни из них после навеса Стивен Нейсмит протолкнул мяч и вывел хозяев поля вперед.
Казахстанцы пытались исправить ситуацию, но оппоненты уже вошли в раж и шансов давали не так много, в итоге — 3:1.
Таким образом, Казахстан завершил отборочный турнир на пятом месте группы I с десятью очками в активе.
Шотландия — Казахстан 3:1 (0:1)
Голы: Зайнутдинов 34 (0:1), Макгинн 48 (1:1), Нейсмит 64 (2:1), Макгинн 90+1 (3:1).
Фото: kff.kz
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