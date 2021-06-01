Сборная Казахстана проиграла Норвегии в матче группового этапа ЧМ по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по хоккею в заключительном матче группового этапа чемпионата мира проиграла команде Норвегии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Маклюков-Диц, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Сведберг-Блэкер, Михайлис-Волк-Старченко; Степаненко-Шалапов, Шин-Шестаков-Рымарев; Асетов-Петухов, Панюков-Лихотников-Гурков.

Первый период остался за казахстанцами благодаря шайбе Дмитрия Шевченко, во втором счет сравнял Томас Валькве Ольсен. Все должно было решиться в третьем, где Стефан Эспеланн уже на старте вывел свою команду вперед, а затем норвежцы забросили и третью. 3:1 — сильнее Норвегия.

Таким образом, у Казахстана осталось десять очков и завтра ему нужна победа Финляндии над Канадой в основное время, иначе он не выйдет в плей-офф турнира.

Норвегия — Казахстан 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Шайбы:

0:1 — 16:00 Шевченко (Сведберг). В равенстве

1:1 — 27:57 Ольсен (Треттенес, Холёс). В большинстве

2:1 — 41:08 Эспеланн (Треттенес, Ольсен). В равенстве

Вратари: Хёукеланн — Бояркин

Штраф: 16:2 (0:0, 2:2, 14:0).

Напомним, ранее сборная Казахстана разгромила команду Италии на ЧМ по хоккею, а также обыграла команду Германии.