РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:21, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана проиграла Норвегии в матче группового этапа ЧМ по хоккею

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по хоккею в заключительном матче группового этапа чемпионата мира проиграла команде Норвегии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Маклюков-Диц, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Сведберг-Блэкер, Михайлис-Волк-Старченко; Степаненко-Шалапов, Шин-Шестаков-Рымарев; Асетов-Петухов, Панюков-Лихотников-Гурков.

    Первый период остался за казахстанцами благодаря шайбе Дмитрия Шевченко, во втором счет сравнял Томас Валькве Ольсен. Все должно было решиться в третьем, где Стефан Эспеланн уже на старте вывел свою команду вперед, а затем норвежцы забросили и третью. 3:1 — сильнее Норвегия.
    Таким образом, у Казахстана осталось десять очков и завтра ему нужна победа Финляндии над Канадой в основное время, иначе он не выйдет в плей-офф турнира.
    Норвегия — Казахстан 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
    Шайбы:
    0:1 — 16:00 Шевченко (Сведберг). В равенстве
    1:1 — 27:57 Ольсен (Треттенес, Холёс). В большинстве
    2:1 — 41:08 Эспеланн (Треттенес, Ольсен). В равенстве
    Вратари: Хёукеланн — Бояркин
    Штраф: 16:2 (0:0, 2:2, 14:0).

    Напомним, ранее сборная Казахстана разгромила команду Италии на ЧМ по хоккею, а также обыграла команду Германии.

    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!