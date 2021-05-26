Сборная Казахстана проиграла команде США на чемпионате мира по хоккею

РИГА. КАЗИНФОРМ - В третьем матче на чемпионате мира по хоккею в Латвии сборная Казахстана сыграла против команды США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Маклюков-Диц, Панюков-Шевченко-Старченко; Орехов-Блэкер, Михайлис-Волк-Савицкий; Степаненко-Шалапов, Шин-Шестаков-Рымарев; Данияр, Асетов, Акользин-Сагадеев-Петухов.

Американцы сразу обозначили свое преимущество и минимально выиграли первый период благодаря шайбе Адама Кленденинга, а во втором закрепили успех, отметился Тревор Мур. У казахстанцев был шанс что-то изменить в заключительной двадцатиминутке, но там Джек Друри еще больше увеличил разрыв. 3:0 — сильнее США.

Отмечается, что ранее Казахстан в серии буллитов победил Латвию и Финляндию, а следующий матч проведет завтра против Германии, начало в 19:15.

США — Казахстан 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 — 06:57 Кленденинг (Мур, Робертсон). В равенстве

2:0 — 21:22 Мур (Джонс). В равенстве

3:0 — 41:58 Друри (Донато, Теннисон). В равенстве

Вратари: Питерсен — Бояркин

Штраф: 4:6 (0:2, 4:4, 0:0).



