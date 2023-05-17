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Сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Мая 2023, 01:39
Сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана крупно уступила команде Швейцарии на чемпионате мира-2023 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Матч закончился победой швейцарцев со счетом 5:0. Шайбы забросили Тобиас Гайссер (5-я минута), Фабрис Херцог (28-я минута), Дамьен Риа (32-я минута), Нино Нидеррайтер (41-я минута) и Ромен Лёффель (50-я минута).

Для Казахстана это второе поражение кряду, причем в своем предыдущем матче казахстанские хоккеисты также проиграли разгромно — 1:5 сборной Чехии.

Напомним, стартовала сборная Казахстана на турнире с сенсационной победы над Норвегией — 4:3 по буллитам. Также на групповом этапе Казахстан сыграет с Канадой, Латвией, Словакией и Словенией.


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