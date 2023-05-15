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Сборная Казахстана проиграла команде Чехии на чемпионате мира по хоккею

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Мая 2023, 01:49
Сборная Казахстана проиграла команде Чехии на чемпионате мира по хоккею Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана с разгромным счетом уступила команде Чехии на чемпионате мира-2023 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстан проиграл Чехии со счетом 1:5. У победителей шайбы забросили Якуб Зборжил (9-я минута), Доминик Кубалик (16-я и 59-я минуты), Лукаш Седлак (42-я минута) и Ян Коштялек (46-я минута), а в составе сборной Казахстана отличился Максим Мухаметов (32-я минута). При счете 2:0 чехи не реализовали буллит.


Для сборной Казахстана это поражение стало первым на турнире.

Напомним, казахстанские хоккеисты стартовали на ЧМ-2023 с сенсационной победы над Норвегией — 4:3 по буллитам. Также впереди у Казахстана матчи в группе со Швейцарией, Канадой, Словакией, Латвией и Словенией.


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