Сборная Казахстана проиграла команде Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года сыграла дома против Боснии и Герцеговины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Талгат Байсуфинов выпустил следующий стартовый состав: Покатилов, Быстров, Малый, Алип, Вороговский, Куат, Логвиненко, Шомко, Зайнутдинов, Жуков, Щеткин.

Обеим командам нужна была победа для продолжения борьбы за попадание на чемпионат мира, хозяева пошли вперед с первых минут и видимо рассчитывали на быстрый гол, но не удалось забить, а затем пошла игра на качелях, в итоге после навеса справа Смаил Превляк ударом головой счет открыл, боснийцы попытались сразу добить соперника, однако хозяева выстояли.

Во второй половине хозяева были активнее в атаке, пытались создавать моменты, не выходило, на поле появились Оралхан Омиртаев и Айбар Жаксылыков, тем не менее, опаснее были боснийцы, сумевшие забить второй, Превляк в упор расстрелял Покатилова после паса Эдина Джеко вдоль ворот, следом он попал в перекладину и штангу. 2:0 — сильнее боснийцы.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 12 октября в Нур-Султане против Финляндии.

Казахстан — Босния и Герцеговина 0:2 (0:1)

Голы: Превляк 25 (0:1), Превляк 66 (0:2).



