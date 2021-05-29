Сборная Казахстана проиграла Канаде на чемпионате мира по хоккею

РИГА. КАЗИНФОРМ - В пятом матче на чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана сыграла с командой Канады, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Шутов (Бояркин); Маклюков-Диц, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Сведберг-Блэкер, Михайлис-Волк-Савицкий; Шалапов-Данияр См., Шин-Шестаков-Старченко; Асетов-Орехов, Панюков-Данияр Сн.-Лихотников.

Первый период остался за канадцами, они сумели реализовать единственное большинство усилиями Эндрю Манджапане. Во втором закрепил успех канадцев Оуэн Пауэр, однако Никита Михайлис вернул казахстанцев в игру.

Что-то могло измениться в заключительной двадцатиминутке, где Михайлис на самом старте выровнял положение, однако Коул Перфетти вывел свою команду вперед, на этот раз окончательно. 4:2 — сильнее канадцы.

Напомним, сборная Казахстана начала турнир победами в серии буллитов над Латвией и Финляндией, затем проиграла США и победила Германию, завтра в 15:15 ей будет противостоять Италия.

Казахстан — Канада 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Шайбы:

0:1 — 06:03 Манджапане (Комтуа, Хенрик). В большинстве

0:2 — 21:01 Пауэр (Манджапане, Браун). В равенстве

1:2 — 24:30 Михайлис. В равенстве

2:2 — 41:31 Михайлис (Волк, Савицкий). В равенстве

2:3 — 47:40 Перфетти (Андерсон-Долан). В равенстве

Вратари: Шутов — Кемпер

Штраф: 10:2 (2:0, 8:2, 0:0).





