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    21:40, 28 Май 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана проиграла Канаде на чемпионате мира по хоккею

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    РИГА. КАЗИНФОРМ - В пятом матче на чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана сыграла с командой Канады, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Юрий Михайлис выставил следующий состав: Шутов (Бояркин); Маклюков-Диц, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Сведберг-Блэкер, Михайлис-Волк-Савицкий; Шалапов-Данияр См., Шин-Шестаков-Старченко; Асетов-Орехов, Панюков-Данияр Сн.-Лихотников.
    Первый период остался за канадцами, они сумели реализовать единственное большинство усилиями Эндрю Манджапане. Во втором закрепил успех канадцев Оуэн Пауэр, однако Никита Михайлис вернул казахстанцев в игру.

    Что-то могло измениться в заключительной двадцатиминутке, где Михайлис на самом старте выровнял положение, однако Коул Перфетти вывел свою команду вперед, на этот раз окончательно. 4:2 — сильнее канадцы.
    Напомним, сборная Казахстана начала турнир победами в серии буллитов над Латвией и Финляндией, затем проиграла США и победила Германию, завтра в 15:15 ей будет противостоять Италия.
    Казахстан — Канада 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
    Шайбы:
    0:1 — 06:03 Манджапане (Комтуа, Хенрик). В большинстве
    0:2 — 21:01 Пауэр (Манджапане, Браун). В равенстве
    1:2 — 24:30 Михайлис. В равенстве
    2:2 — 41:31 Михайлис (Волк, Савицкий). В равенстве
    2:3 — 47:40 Перфетти (Андерсон-Долан). В равенстве
    Вратари: Шутов — Кемпер
    Штраф: 10:2 (2:0, 8:2, 0:0).




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