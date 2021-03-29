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    20:51, 28 Март 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана проиграла Франции в отборочном матче чемпионата мира по футболу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года уступила сборной Франции со счетом 0:2, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    Первый гол на 19-й минуте матча открыл нападающий французской команды Усман Дембеле. На 44-й минуте игры автогол оформил защитник сборной Казахстана Сергей Малый.
    После навеса Антуана Гризманна с углового Малый неудачно подставил голову, срезав мяч в собственные ворота.
    Таким образом Франция набрала 4 очка и занимает первое место в таблице группы D. Казахстан находится на пятом месте. Следующий матч наша сборная сыграет с командой Украины.
    Встреча проходила на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане.

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