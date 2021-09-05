Сборная Казахстана проиграла Финляндии в матче отбора ЧМ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Казахстана на выезде сыграла против Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Араюури, О’Шонесси, Алхо, Шюллер, Уронен, Валакари, Тейлор, Похьянпало, Пукки.

Казахстан: Шацкий, Алип, Ерланов, Марочкин, Тайкенов, Оразов, Тапалов, Вороговский, Жуков, Аймбетов, Таттыбаев.

Талгат Байсуфинов выдал абсолютно новый состав на этот поединок, из тех, кто вышел с первых минут на поединок против Украины был только Александр Марочкин. Старт остался за хозяевами, они атаковали, однако особо ничего не создали, затем казахстанцы владели мячом довольно долго в атаке, пытались забить. Постепенно футбол пошел на встречных курсах, у финнов особо старался Онни Валакари, казахстанцев частенько спасал Игорь Шацкий.

Второй тайм начался с мощного выстрела издали Яна Вороговского и очередной попытки Рамазана Оразова закрутить с углового в ворота, Лукаш Градецки со своей задачей справлялся. Финляндия разозлилась, начала действовать активнее, Темму Пукки мог забить, но на его пути вставал Шацкий. И он не помог, когда после навеса Йоэль Похьянпало ударил головой почти в девятку.

Казахстанцы пошли вперед, смысла играть от обороны уже не было, только создать толком ничего не удалось. 1:0 — сильнее хозяева поля.

Следующий матч Казахстан проведет 7 сентября на выезде против Боснии и Герцеговины.

Финляндия — Казахстан 1:0 (0:0)

Гол: Похьянпало 60 (1:0)