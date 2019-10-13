Сборная Казахстана проиграла Бельгии в отборе на ЕВРО-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана провела матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии, пишет Sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

Казахстан: Непогодов, Малый, Абикен, Исламхан, Жуков, Марочкин, Суюмбаев, Шомко, Федин, Бейсебеков, Керимжанов; Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Витсель, Азар Э. , Мертенс, Менье, Азар Т., Прат, Бачуайи. Некоторое количество травм внесло изменение в стартовый состав Михала Билека, соперник же в основном выпустил проверенных бойцов. Начало противостояния казахстанцам удалось, они выглядели здорово и на восьмой минуте Максим Федин получил мяч на дальней штанге в одиночестве и мог забивать, но пробил выше цели. Только к 20-й минуте бельгийцы стали больше атаковать и прижимать соперника, Деннис Прат принял мяч в штрафной и прострелил на дальнюю штангу, там Миши Бачуайи отправил его в сетку. После этого казахстанцам стало посложнее создавать моменты, скорости увеличивались, но и бельгийцы не особо то активно действовали в атаке. Первая половина завершилась с минимальным преимуществом гостей.

Перерыв не пошел на пользу хозяевам, гости прибавили и стали активнее прессинговать, в итоге Тома Менье принял мяч в штрафной и пробил мимо Дмитро Непогодова. Михал Билек, видя, что у команды мало что получается, выпустил на поле Яна Вороговского, а следом и Юрия Перцуха. Бельгийцы показывали свой класс все чаще, старались без вопросов решать моменты и создавали их на уровне. Казахстанцы могли сократить разрыв, Вороговский имел хороший шанс, но выстрелил выше ворот. Прекрасный удар со штрафного Бауыржана исламхана отбил Тибо Куртуа. Бельгийцы уже не напрягались и игра закончилась со счетом 0:2.16 ноября Казахстан на выезде сыграет со сборной Сан-Марино.Казахстан — Бельгия 0:2 (0:1) Голы: Бачуайи 21 (0:1), Менье 63 (0:2)