+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 8 °С
Алматы: 8 °С
USD 389.52 EUR 429.21
RUB 6.07 CNY 54.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сборная Казахстана проиграла Бельгии в отборе на ЕВРО-2020

13 Октября 2019 21:13
Поделиться:
Сборная Казахстана проиграла Бельгии в отборе на ЕВРО-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана провела матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии, пишет Sports.kz.

Новости по теме

Сборные Казахстана и Бельгии назвали стартовые составы на матч отбора ЕВРО-2020
Казахстан - Бельгия: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча отбора ЕВРО-2020 Руководство футбольной команды «Кыран» предупредили за невыполнение условий договора Сборная Казахстана официально потеряла шансы на выход в финал ЕВРО-2020

Стартовые составы выглядели следующим образом:

Казахстан: Непогодов, Малый, Абикен, Исламхан, Жуков, Марочкин, Суюмбаев, Шомко, Федин, Бейсебеков, Керимжанов; Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Витсель, Азар Э. , Мертенс, Менье, Азар Т., Прат, Бачуайи. Некоторое количество травм внесло изменение в стартовый состав Михала Билека, соперник же в основном выпустил проверенных бойцов. Начало противостояния казахстанцам удалось, они выглядели здорово и на восьмой минуте Максим Федин получил мяч на дальней штанге в одиночестве и мог забивать, но пробил выше цели. Только к 20-й минуте бельгийцы стали больше атаковать и прижимать соперника, Деннис Прат принял мяч в штрафной и прострелил на дальнюю штангу, там Миши Бачуайи отправил его в сетку. После этого казахстанцам стало посложнее создавать моменты, скорости увеличивались, но и бельгийцы не особо то активно действовали в атаке. Первая половина завершилась с минимальным преимуществом гостей.

Перерыв не пошел на пользу хозяевам, гости прибавили и стали активнее прессинговать, в итоге Тома Менье принял мяч в штрафной и пробил мимо Дмитро Непогодова. Михал Билек, видя, что у команды мало что получается, выпустил на поле Яна Вороговского, а следом и Юрия Перцуха. Бельгийцы показывали свой класс все чаще, старались без вопросов решать моменты и создавали их на уровне. Казахстанцы могли сократить разрыв, Вороговский имел хороший шанс, но выстрелил выше ворот. Прекрасный удар со штрафного Бауыржана исламхана отбил Тибо Куртуа. Бельгийцы уже не напрягались и игра закончилась со счетом 0:2.16 ноября Казахстан на выезде сыграет со сборной Сан-Марино.Казахстан — Бельгия 0:2 (0:1) Голы: Бачуайи 21 (0:1), Менье 63 (0:2)

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив