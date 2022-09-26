Сборная Казахстана проиграла Азербайджану в матче группового этапа Лиги наций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче группового этапа Лиги нацийсборная Казахстана на выезде проиграла Азербайджану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

С первых минут стало понятно, что никто в обороне сидеть не будет, команды обменивались полумоментами. К середине тайма азербайджанцы прибавили, на поле стало больше нервов и в одном из моментов Нуралы Алип сперва снес соперника, а затем толкнул другого, в результате с 35 минуты казахстанцы играли в меньшинстве и до перерыва свое мастерство успел показать Игорь Шацкий.

Хозяева сделали несколько замен и прессинговали со старта второй половины, это дало плоды, когда при атаке соперника Багдат Каиров вынес мяч в Александра Марочкина, от которого он залетел в сетку ворот Шацкого — 1:0. Азербайджан продолжил наступать и Филип Озобич с Анатолием Нуриевым увеличили разрыв, установив окончательный счет — 3:0.





Таким образом, Казахстан в группе Лиги наций набрал 13 очков, одержав четыре победы и по одному разу сыграв вничью и проиграв.

Азербайджан — Казахстан 3:0 (0:0).

Голы: Марочкин автогол 66 (1:0), Озобич 74 (2:0), Нуриев 90 (3:0)

Удаление: Алип 35.

О том, кто может стать соперником Казахстана в следующем сезоне можно прочесть здесь .

Фoто: sports.kz