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Сборная Казахстана пробилась в полуфинал квалификации ЧМ по теннису

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Мая 2023, 08:18
Сборная Казахстана пробилась в полуфинал квалификации ЧМ по теннису Фото: ktf.kz

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте продолжаются матчи квалификации Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup среди девушек до 16 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Команда Казахстана в ¼ финала обыграла сборную Китайского Тайбэя. В стартовой игре Анастасия Крымкова одержала волевую победу над Ю Нинг Цай со счетом 5:7, 6:3, 7:5. Казахстанке понадобилось два с половиной часа чтобы сломить сопротивление оппонентки. Во втором матче Полина Слепцова, окрыленная успехом напарницы по команде, нанесла сокрушительное поражение Ли Я Чу – 6:0, 6:2.

5 мая в полуфинале отбора юношеского командного чемпионата мира подопечные Ярославы Шведовой сыграют против Австралии, которая обыграла Гонконг – 2:0.


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