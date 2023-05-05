Сборная Казахстана пробилась в полуфинал квалификации ЧМ по теннису

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте продолжаются матчи квалификации Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup среди девушек до 16 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Команда Казахстана в ¼ финала обыграла сборную Китайского Тайбэя. В стартовой игре Анастасия Крымкова одержала волевую победу над Ю Нинг Цай со счетом 5:7, 6:3, 7:5. Казахстанке понадобилось два с половиной часа чтобы сломить сопротивление оппонентки. Во втором матче Полина Слепцова, окрыленная успехом напарницы по команде, нанесла сокрушительное поражение Ли Я Чу – 6:0, 6:2.

5 мая в полуфинале отбора юношеского командного чемпионата мира подопечные Ярославы Шведовой сыграют против Австралии, которая обыграла Гонконг – 2:0.