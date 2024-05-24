Сборная Казахстана пробилась на чемпионат мира по теннису

В национальном теннисном центре Beeline Arena г.Шымкент определился первый полуфиналист отборочного этапа зоны Азия/Океания Juniors Davis Cup. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В четвертьфинале подопечные Сергея Квака победили одну из сильнейших команд мира, шестикратных чемпионов Juniors Davis Cup – сборную Австралии со счётом 2:0.

Первое очко в копилку команды Казахстана принес Дамир Жалгасбай, который уверенно выиграл у Кэмерона Бертона – 6:3, 6:0.

Следующим на корт вышел Зангар Нурланулы, который разгромил сына двукратного чемпиона турниров «Большого Шлема» Лейтона Хьюитта - Круза Хьюитта со счетом 6:1, 6:0.

В прошлом году наша команда в 1/4 финала также обыграла австралийскую сборную с аналогичными счетом.

Таким образом, осенью сборная Казахстана второй год подряд выступит на финальном этапе юниорского «Кубка Дэвиса» среди игроков до 16 лет.

24 мая наши ребята в полуфинале будут играть либо с Кореей, либо против Гонконга.