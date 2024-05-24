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    05:55, 24 Май 2024 | GMT +6

    Сборная Казахстана пробилась на чемпионат мира по теннису

    Сборная Казахстана пробилась на чемпионат мира по теннису
    Фото: ФТК

    В национальном теннисном центре Beeline Arena г.Шымкент определился первый полуфиналист отборочного этапа зоны Азия/Океания Juniors Davis Cup. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В четвертьфинале подопечные Сергея Квака победили одну из сильнейших команд мира, шестикратных чемпионов Juniors Davis Cup – сборную Австралии со счётом 2:0.

    Первое очко в копилку команды Казахстана принес Дамир Жалгасбай, который уверенно выиграл у Кэмерона Бертона – 6:3, 6:0.

    Следующим на корт вышел Зангар Нурланулы, который разгромил сына двукратного чемпиона турниров «Большого Шлема» Лейтона Хьюитта - Круза Хьюитта со счетом 6:1, 6:0. 

    В прошлом году наша команда в 1/4 финала также обыграла австралийскую сборную с аналогичными счетом.

    Таким образом, осенью сборная Казахстана второй год подряд выступит на финальном этапе юниорского «Кубка Дэвиса» среди игроков до 16 лет. 

    24 мая наши ребята в полуфинале будут играть либо с Кореей, либо против Гонконга.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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