Сборная Казахстана повторно разгромила Шри-Ланку в квалификации Кубка Азии

БАХРЕЙН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная команды Казахстана по баскетболу обыграла в Манаме (Бахрейн) Шри-Ланку в рамках квалификации на Кубок Азии 2021 года. О МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Счет по итогу матча оказался крупным — 107:37.

Напомним, что в первой игре между Шри-Ланкой и Казахстаном, которая прошла несколько дней назад (18 февраля) «Степные волки» одержали уверенную победу над соперником с разгромным счетом 111:52.



