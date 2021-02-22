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    17:10, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана повторно разгромила Шри-Ланку в квалификации Кубка Азии

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    БАХРЕЙН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная команды Казахстана по баскетболу обыграла в Манаме (Бахрейн) Шри-Ланку в рамках квалификации на Кубок Азии 2021 года. О МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    Счет по итогу матча оказался крупным — 107:37.

    Напомним, что в первой игре между Шри-Ланкой и Казахстаном, которая прошла несколько дней назад (18 февраля) «Степные волки» одержали уверенную победу над соперником с разгромным счетом 111:52.



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