Сборная Казахстана попала в третью «корзину» для жеребьёвки финального этапа Кубка Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная федерация тенниса (ITF) определила четыре города, которые с 14 по 18 сентября примут групповой этап Кубка Дэвиса (Davis Cup – The World Cup of Tennis). Но составы групп станут известны только после жеребьёвки 31 марта в Лондоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Накануне команды «разложили по корзинам» перед жеребьёвкой группового этапа чемпионата мира.

Состав «корзин»:

Первая: Хорватия, Испания, Франция, США;

Вторая: Германия, Италия, Канада, Великобритания;

Третья: Казахстан, Бельгия, Сербия, Аргентина;

Четвертая: Швеция, Австралия, Нидерланды, Южная Корея.

Жеребьёвка состоится 31 марта в 20:00 (время Нур-Султана) на Davis Cup YouTube channel.

Таким образом, с 14 по 18 сентября в итальянской Болонье, немецком Гамбурге, британском Глазго и испанской Малаге 16 сборных определят восьмёрку лучших команд, которые затем с 23 по 27 ноября уже по системе с выбыванием выявят обладателя Кубка Дэвиса – чемпиона мира 2022 года.