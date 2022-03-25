09:52, 25 Март 2022 | GMT +6
Сборная Казахстана попала в третью «корзину» для жеребьёвки финального этапа Кубка Дэвиса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная федерация тенниса (ITF) определила четыре города, которые с 14 по 18 сентября примут групповой этап Кубка Дэвиса (Davis Cup – The World Cup of Tennis). Но составы групп станут известны только после жеребьёвки 31 марта в Лондоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Накануне команды «разложили по корзинам» перед жеребьёвкой группового этапа чемпионата мира.
Состав «корзин»:
Первая: Хорватия, Испания, Франция, США;
Вторая: Германия, Италия, Канада, Великобритания;
Третья: Казахстан, Бельгия, Сербия, Аргентина;
Четвертая: Швеция, Австралия, Нидерланды, Южная Корея.
Жеребьёвка состоится 31 марта в 20:00 (время Нур-Султана) на Davis Cup YouTube channel.
Таким образом, с 14 по 18 сентября в итальянской Болонье, немецком Гамбурге, британском Глазго и испанской Малаге 16 сборных определят восьмёрку лучших команд, которые затем с 23 по 27 ноября уже по системе с выбыванием выявят обладателя Кубка Дэвиса – чемпиона мира 2022 года.