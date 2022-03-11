Сборная Казахстана поборется за третье место Суперкубка по ММА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 8-12 марта столице Бахрейна Манаме проходит Суперкубок по ММА, в котором принимают участие восемь сильнейших команд мира. Соревнования проходят в формате «стенка на стенку» в семи мужских и двух женских весовых категориях. Поединки длятся до пяти побед одной из команд. В полуфинале казахстанская команда встретилась с лидером мирового рейтинга IMMAF и организатора турнира – сборной Бахрейна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской объединенной федерации ММА.

Первый поединок в женской весовой категории до 56,7 кг для казахстанки Аян Турсын сложился неудачно. Попавшись на болевой прием «рычаг локтя» бахрейнской спортсменки Аизы Рамоз Бертозо, Турсын потерпела первое для команды поражение.

Во втором поединке в весе до 61,2 кг Антонина Котляревская также проиграла болевым приемом на руку сильнейшей спортсменке IMMAF среди женщин Сабрине Лаурентия де Соуза.

Соперник Жанибека Тыныштыка (до 61,2 кг) Абудлла Мубарак не вышел на бой и казахстанцу была присвоена техническая победа.

Четвертый поединок прошел в весовой категории до 65,8 кг. Анатолий Золотых удушающим приемом «треугольник» одержал победу над оппонентом из Бахрейна Хаджи Мохаммедом Али.

Поединок Неймата Асадова (до 70,3 кг) против чемпиона мира Курбана Идрисова продлился три раунда, по итогам боя раздельным судейским решением победил Неймат Асадов. Отметим, что Асадов взял реванш у соперника, которому уступил на недавно прошедшем чемпионате мира по ММА в Абу-Даби.

В весовой категории до 83.9 кг Жаксыбек Аймахан встретился с первым номером мирового рейтинга IMMAF вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) Рамазаном Гитиновым. В первом раунде Аймахан достойно противостоял титулованному сопернику, но во втором раунде попался на удушающий прием и проиграл.

Последним противостоянием полуфинальной встречи стал бой казахстанца Алика Домнича и бойца, выступающего за Бахрейн Гаджи Гаджиева. В результатах упорной схватки, длившейся все три раунда, мнение судей разделились. Один судья отдал победу казахстанцу, двое других отдали предпочтение бахрейнскому спортсмену.

Таким образом, встреча завершилась со счетом 5-3 в пользу команды Бахрейна. Сборная Казахстана поборется за третье место. Оппонентом казахстанцев станут спортсмены из Мексики.

Напомним, что победитель турнира получит 100 000 долларов. За второе место – 75 000 долларов, а за третье – 50 000 долларов.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана одержала пять побед и вышла в полуфинал Суперкубка по ММА.



