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    23:02, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана победила Россию и выиграла Kazakhstan Hockey Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором матче на Kazakhstan Hockey Open в Нур-Султане сборная Казахстана сыграла против России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Состав казахстанской команды выглядел следующим образом: Шутов (Крамарь); Диц-Орехов, Михайлис-Волк-Старченко; Шалапов-Блэкер, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Степанов-Данияр, Панюков-Гурков-Асетов; Писарев-Бекетаев, Савицкий-Гренц-Лихотников.

    Первый период остался за хозяевами льда, у них в составе отметился Никита Михайлис. Во второй части игры гостям удалось выровнять положение усилиями Ильи Морозова. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, а там Михайлис оформил дубль и принес победу казахстанцам — 2:1.
    Таким образом, Казахстан одержал две победы на турнире и стал его победителем.
    Казахстан — Россия 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
    Шайбы:
    1:0 — 13:15 Михайлис (Старченко, Волк). В равенстве
    1:1 — 25:10 Морозов (Шашков, Бикмуллин). В равенстве
    2:1 — 52:37 Михайлис (Диц, Волк). В большинстве
    Вратари: Шутов — Третьяк
    Штраф: 2:10 (0:2, 2:4, 0:4).


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