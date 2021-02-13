Сборная Казахстана победила Россию и выиграла Kazakhstan Hockey Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором матче на Kazakhstan Hockey Open в Нур-Султане сборная Казахстана сыграла против России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав казахстанской команды выглядел следующим образом: Шутов (Крамарь); Диц-Орехов, Михайлис-Волк-Старченко; Шалапов-Блэкер, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Степанов-Данияр, Панюков-Гурков-Асетов; Писарев-Бекетаев, Савицкий-Гренц-Лихотников.

Первый период остался за хозяевами льда, у них в составе отметился Никита Михайлис. Во второй части игры гостям удалось выровнять положение усилиями Ильи Морозова. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, а там Михайлис оформил дубль и принес победу казахстанцам — 2:1.Таким образом, Казахстан одержал две победы на турнире и стал его победителем.Шайбы:1:0 — 13:15 Михайлис (Старченко, Волк). В равенстве1:1 — 25:10 Морозов (Шашков, Бикмуллин). В равенстве2:1 — 52:37 Михайлис (Диц, Волк). В большинствеВратари: Шутов — ТретьякШтраф: 2:10 (0:2, 2:4, 0:4).



