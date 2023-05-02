Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Сборная Казахстана победила на чемпионате Европы по боксу среди юниоров

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Мая 2023, 18:13
Сборная Казахстана победила на чемпионате Европы по боксу среди юниоров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Юные боксеры из Казахстана победили на чемпионате Европы по боксу среди юниоров Nordic Cup Box Open - 2023, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Турнир прошел в шведском городе Гетеборг. Участие принимали 25 команд из 7 стран.

Согласно информации, в активе нашей сборной 12 золотых, 3 серебряных и одна бронзовая медали. Отмечается, что расходы на поездку дети и тренеры брали сами на себя.

Золото завоевали Ислам Пернеханов, Даниал Рымханов, Айдос Максут, Тамерлан Келденов, Аширхан Алмаз, Дархан Усен, Мурат Асанали, Рафик Бекзат.

photo

Обладателями серебряных медалей стали Шынғыс Нағашыбек, Ақмырза Бейбарыс и Абылайхан Бұхарбай.

Бронзовая медаль у Толеген Асанали.

Лучшими боксерами турнира признаны Дархан Усен, Айдос Максұт и Тамерлан Кельденов.

«Моему сыну 13 лет, внуку – 12. Участие в турнире принимали мальчики от 9 до 15 лет. Я очень рада еще и потому, что в феврале сын сломал руку и ходил в гипсе. Внук тоже растянул ногу. Сын занимался всего 7 месяцев, а внук – два года. Но все равно они взяли места», - говорит Раушан Аян, которая приходится мамой и бабушкой сразу двум призерам – Толегену Асанали и Абылайхану Бухарбаю соответственно.

Казахстан представляли два спортивных клуба – «Mansur», воспитанники которого завоевали 5 золотых, 2 серебряных и одну бронзовую медали, а также «Qarabatyr» - в активе спортсменов из этого клуба 3 золотых и одна серебряная медали.

Тренером юных спортсменов из клуба «Mansur» является Данияр Ахметжанов – тренер 1 категории, МС РК по кикбоксингу, призер Азии - Ташкент 2003, КМС по боксу, МС РК по рукопашному бою 2004г, тренерский стаж 13 лет.

Боксеров из «Qarabatyr» тренирует Мирас Жумашбеков, тренер высшей категории, МС РК по боксу, тренерский стаж 10 лет, призер Азии, чемпион Казахстана по кикбоксингу.


Спорт   Бокс   Швеция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич
Президент РК совершит рабочий визит в Россию
Президент РК совершит рабочий визит в Россию