Сборная Казахстана победила на чемпионате Европы по боксу среди юниоров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Юные боксеры из Казахстана победили на чемпионате Европы по боксу среди юниоров Nordic Cup Box Open - 2023, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Турнир прошел в шведском городе Гетеборг. Участие принимали 25 команд из 7 стран.

Согласно информации, в активе нашей сборной 12 золотых, 3 серебряных и одна бронзовая медали. Отмечается, что расходы на поездку дети и тренеры брали сами на себя.

Золото завоевали Ислам Пернеханов, Даниал Рымханов, Айдос Максут, Тамерлан Келденов, Аширхан Алмаз, Дархан Усен, Мурат Асанали, Рафик Бекзат.

Обладателями серебряных медалей стали Шынғыс Нағашыбек, Ақмырза Бейбарыс и Абылайхан Бұхарбай.

Бронзовая медаль у Толеген Асанали.

Лучшими боксерами турнира признаны Дархан Усен, Айдос Максұт и Тамерлан Кельденов.

«Моему сыну 13 лет, внуку – 12. Участие в турнире принимали мальчики от 9 до 15 лет. Я очень рада еще и потому, что в феврале сын сломал руку и ходил в гипсе. Внук тоже растянул ногу. Сын занимался всего 7 месяцев, а внук – два года. Но все равно они взяли места», - говорит Раушан Аян, которая приходится мамой и бабушкой сразу двум призерам – Толегену Асанали и Абылайхану Бухарбаю соответственно.

Казахстан представляли два спортивных клуба – «Mansur», воспитанники которого завоевали 5 золотых, 2 серебряных и одну бронзовую медали, а также «Qarabatyr» - в активе спортсменов из этого клуба 3 золотых и одна серебряная медали.

Тренером юных спортсменов из клуба «Mansur» является Данияр Ахметжанов – тренер 1 категории, МС РК по кикбоксингу, призер Азии - Ташкент 2003, КМС по боксу, МС РК по рукопашному бою 2004г, тренерский стаж 13 лет.

Боксеров из «Qarabatyr» тренирует Мирас Жумашбеков, тренер высшей категории, МС РК по боксу, тренерский стаж 10 лет, призер Азии, чемпион Казахстана по кикбоксингу.