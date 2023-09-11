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    20:56, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сборная Казахстана победила команду Северной Ирландии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана одержала победу в матче квалификации к ЕВРО-2024 над командой Северной Ирландии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Очень перспективную атаку в дебюте матча провели казахстанцы, сыграв в касание несколько раз, но итоговая скидка мяча в штрафную не увенчалась успехом. По-спортивному агрессивно играют в прессинге хозяева, что не может не радовать, и быстро стараются передать мяч атакующей группе. Британцы же на первых порах стараются играть в позиционный футбол и немного успокоить игру.

    Ян Вороговский с фланга в ставшем уже привычным стиле едва не забросил мяч в дальнюю девятку. Возможно, это был навес, но такое у Яна случается далеко не впервые – в последнем матче с Финляндией игрок таким же образом чуть не перекинул мяч через кипера. Красиво. Откатывали партнеры мяч под удар Бахтиера Зайнутдинова, форвард «Бешикташа» пробил в касание в угол, совсем немного не хватило до гола. Очень солидно пока смотрится игра нашей команды, почти все время вынуждены обороняться гости.

    Небольшой перевес во владении мячом в пользу Северной Ирландии, однако, они в основном стараются в перепасовку, особо не идя на обострение. Макнейру удалось прорваться по правому флангу, но защитники вынесли.

    Ответная атака Казахстана получилась куда опаснее – вывели длинной диагональной передачей на ударную позицию Тапалова, но тому ударить не удалось. Последовала атака вторым и третьим темпом, но гости справились. А буквально через минуту Максим Самородов буквально прошил дальним ударом угол ворот – 1:0. Очень красивый гол удалось забить молодому форварду, по пути убрав защитника финтом.

    Тут же второй могли забивать казахстанцы, хорошо простреливал Вороговский, но защитники гостей справились. В ответной атаке Самородов заблокировал очень опасный удар в подкате, а затем вынес его Алип. На 37-ой минуте еще один подкат Нуралы спас команду от опаснейшего прострела. Все-таки, неслучайно летят у Вороговского мячи за шиворот вратарю – еще раз пытался таким образом поразить ворота полузащитник «ястребов».

    Опаснейший момент возник у ворот Игоря Шацкого, фактически снял с ноги мяч Нуралы Алип у Макменамина, когда тот готовился поразить с полуметра пустой створ.

    Сменил во втором тайме Тимур Досмагамбетов Яна Вороговского. Хорошо подавал со штрафного Асхат Тагыберген, но защитники вынесли мяч на угловой. Едва не пропустили следом казахстанцы – в касание сыграл Чарльз, но спас Шацкий, выудив сферу из дальнего угла.

    Приходится обороняться нашим футболистам на первых минутах, пытаются взять с места в карьер британцы и как можно быстрее отыграться. Атаку за атакой проводят гости. В одной из ответных атак Досмагамбетов с выгодной позиции пробил очень неточно. Оразов завершал красивую многоходовку в касание прострелом, но не успели к нему партнеры. Еще одна хорошая подача Тагыбергена со штрафного, но справились защитники гостей. Пушечный удар в самый уголок с дальней дистанции нанес Асхат Тагыбырген, но справился Пикокк-Фарелл. Северная Ирландия же потихоньку сбивается на навал, раз за разом подавая в штрафную. Казахстанцы не отсиживаются и отвечают атакой на атаку. Абат Айымбетов вышел на 87-ой минуте матча. Марат Быстров совершил опасный обрез на своей половине поля, но ценой желтой карточки сорвал контрвыпад соперника. В добавленное время очень опасно со штрафного пробил Тагыберген, над самой перекладиной пролетел мяч. 1:0, Казахстан выигрывает важнейший для себя поединок.


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