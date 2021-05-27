Сборная Казахстана победила команду Германии на чемпионате мира по хоккею

РИГА. КАЗИНФОРМ - В четвертом матче на чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана сыграла против команды Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Маклюков-Диц, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Сведберг-Блэкер, Михайлис-Волк-Старченко; Степаненко-Шалапов, Шин-Шестаков-Рымарев; Петухов-Орехов, Панюков-Лихотников-Савицкий.

Немцы на старте одержали три победы из трех и были явными фаворитами. Первый период остался без заброшенных шайб, во втором счет открыл Александр Шин, сразу после этого Германия включилась и отыгралась усилиями Тома Кюнхакля, затем еще одну шайбу в ворота Никиты Бояркина не засчитали, но следом Маркус Айзеншмид все-таки вывел свою команду вперед.

На старте заключительной двадцатиминутки казахстанцы заработали буллит, его реализовал Роман Старченко, а затем Павел Акользин принес победу Казахстану — 3:2.

Ранее Казахстан в серии буллитов победил Латвию и Финляндию, а затем проиграл США, следующий матч проведет 28 мая против Канады.

Казахстан — Германия 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Шайбы:

1:0 — 26:39 Шин (Степаненко, Шалапов). В равенстве

1:1 — 29:38 Кюнхакль (Ридер). В равенстве

1:2 — 34:07 Айзеншмид (Лойбль, Зайдер). В большинстве

2:2 — 40:31 Старченко. Буллит

3:2 — 55:42 Акользин (Маклюков). В равенстве

Вратари: Бояркин — Нидербергер

Штраф: 4:2 (2:2, 2:0, 0:0).





