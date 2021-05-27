РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:05, 26 Май 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана победила команду Германии на чемпионате мира по хоккею

    None
    None
    РИГА. КАЗИНФОРМ - В четвертом матче на чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана сыграла против команды Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Маклюков-Диц, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Сведберг-Блэкер, Михайлис-Волк-Старченко; Степаненко-Шалапов, Шин-Шестаков-Рымарев; Петухов-Орехов, Панюков-Лихотников-Савицкий.
    Немцы на старте одержали три победы из трех и были явными фаворитами. Первый период остался без заброшенных шайб, во втором счет открыл Александр Шин, сразу после этого Германия включилась и отыгралась усилиями Тома Кюнхакля, затем еще одну шайбу в ворота Никиты Бояркина не засчитали, но следом Маркус Айзеншмид все-таки вывел свою команду вперед.

    На старте заключительной двадцатиминутки казахстанцы заработали буллит, его реализовал Роман Старченко, а затем Павел Акользин принес победу Казахстану — 3:2.
    Ранее Казахстан в серии буллитов победил Латвию и Финляндию, а затем проиграл США, следующий матч проведет 28 мая против Канады.
    Казахстан — Германия 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
    Шайбы:
    1:0 — 26:39 Шин (Степаненко, Шалапов). В равенстве
    1:1 — 29:38 Кюнхакль (Ридер). В равенстве
    1:2 — 34:07 Айзеншмид (Лойбль, Зайдер). В большинстве
    2:2 — 40:31 Старченко. Буллит
    3:2 — 55:42 Акользин (Маклюков). В равенстве
    Вратари: Бояркин — Нидербергер
    Штраф: 4:2 (2:2, 2:0, 0:0).




    Теги:
    Спорт Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:52
    В Экибастузе директор школы получил звонок о бомбе
    Сегодня, 17:50
    В МИД РК прокомментировали отмену концерта Максима Галкина
    Сегодня, 17:46
    Президент принял государственного деятеля Елеусина Сагиндикова
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!