Сборная Казахстана победила действующих чемпионов мира по хоккею

РИГА. КАЗИНФОРМ - Во втором матче на чемпионате мира по хоккею в Риге сборная Казахстана сыграла против действующих чемпионов мира команды Финляндии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Маклюков-Диц, Шин-Старченко-Рымарев; Сведберг-Блэкер, Михайлис-Волк-Савицкий; Степаненко-Шалапов, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Панюков-Шестаков-Асетов, Данияр, Петухов.



Первый период остался без заброшенных шайб, во втором Антон Лунделль счет открыл, однако довольно быстро Кирилл Панюков в большинстве счет уравнял. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, а там ничего не изменилось. Действо перешло в овертайм, после чего серию буллитов, где сильнее были казахстанцы. 2:1 — сильнее Казахстан.

Отметим, что в первой игре Казахстан победил Латвию в серии буллитов, а следующую проведет 25 мая в 19:15 против США.



Казахстан — Финляндия 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 — 33:24 Лунделль (Линдбом, Руохомаа). В равенстве

1:1 — 35:56 Панюков (Михайлис). В большинстве

Вратари: Бояркин — Сятери

Штраф: 2:4 (0:0, 0:2, 2:2, 0:0).



