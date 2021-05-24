Сборная Казахстана победила действующих чемпионов мира по хоккею
Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Маклюков-Диц, Шин-Старченко-Рымарев; Сведберг-Блэкер, Михайлис-Волк-Савицкий; Степаненко-Шалапов, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Панюков-Шестаков-Асетов, Данияр, Петухов.
Первый период остался без заброшенных шайб, во втором Антон Лунделль счет открыл, однако довольно быстро Кирилл Панюков в большинстве счет уравнял. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, а там ничего не изменилось. Действо перешло в овертайм, после чего серию буллитов, где сильнее были казахстанцы. 2:1 — сильнее Казахстан.
Отметим, что в первой игре Казахстан победил Латвию в серии буллитов, а следующую проведет 25 мая в 19:15 против США.
Казахстан — Финляндия 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 — 33:24 Лунделль (Линдбом, Руохомаа). В равенстве
1:1 — 35:56 Панюков (Михайлис). В большинстве
Вратари: Бояркин — Сятери
Штраф: 2:4 (0:0, 0:2, 2:2, 0:0).