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    21:47, 23 Май 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана победила действующих чемпионов мира по хоккею

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    РИГА. КАЗИНФОРМ - Во втором матче на чемпионате мира по хоккею в Риге сборная Казахстана сыграла против действующих чемпионов мира команды Финляндии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Маклюков-Диц, Шин-Старченко-Рымарев; Сведберг-Блэкер, Михайлис-Волк-Савицкий; Степаненко-Шалапов, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Панюков-Шестаков-Асетов, Данияр, Петухов.


    Первый период остался без заброшенных шайб, во втором Антон Лунделль счет открыл, однако довольно быстро Кирилл Панюков в большинстве счет уравнял. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, а там ничего не изменилось. Действо перешло в овертайм, после чего серию буллитов, где сильнее были казахстанцы. 2:1 — сильнее Казахстан.
    Отметим, что в первой игре Казахстан победил Латвию в серии буллитов, а следующую проведет 25 мая в 19:15 против США.


    Казахстан — Финляндия 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Шайбы:
    0:1 — 33:24 Лунделль (Линдбом, Руохомаа). В равенстве
    1:1 — 35:56 Панюков (Михайлис). В большинстве
    Вратари: Бояркин — Сятери
    Штраф: 2:4 (0:0, 0:2, 2:2, 0:0).



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