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    14:00, 04 Апрель 2023 | GMT +6

    Сборная Казахстана по водному поло выиграла международный турнир в Сербии

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    Фото: facebook.com/Асхат Оралов
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по водному поло стала чемпионом международного турнира в Сербии. Об этом сообщил в Facebook министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ».

    В соревновании, проходившем в городе Бечей, участвовали 12 команд из стран Европы и Азии. Наши спортсмены обошли соперников из Испании, Германии, Сербии и др. А капитан команды Казахстана Егор Белоусов стал лучшим игроком турнира.

    «Я поздравляю наших юных спортсменов с этой победой и желаю им не меньших успехов на взрослом уровне. Также поздравляю тренерский штаб, чей упорный труд сделал этот успех возможным. У казахстанского водного поло большой потенциал, и Министерство культуры и спорта будет проводить работу для дальнейшего развития этой дисциплины в нашей стране», - написал глава ведомства.


    Теги:
    Спорт Водное поло
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