Сборная Казахстана по водному поло выиграла международный турнир в Сербии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по водному поло стала чемпионом международного турнира в Сербии. Об этом сообщил в Facebook министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ».

В соревновании, проходившем в городе Бечей, участвовали 12 команд из стран Европы и Азии. Наши спортсмены обошли соперников из Испании, Германии, Сербии и др. А капитан команды Казахстана Егор Белоусов стал лучшим игроком турнира.

«Я поздравляю наших юных спортсменов с этой победой и желаю им не меньших успехов на взрослом уровне. Также поздравляю тренерский штаб, чей упорный труд сделал этот успех возможным. У казахстанского водного поло большой потенциал, и Министерство культуры и спорта будет проводить работу для дальнейшего развития этой дисциплины в нашей стране», - написал глава ведомства.