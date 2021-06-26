Сборная Казахстана по водному поло стартует в суперфинале Мировой лиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Тбилиси (Грузия) стартует суперфинал мужской Мировой лиги по водному поло. В турнире примет участие и сборная Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанские ватерполисты попали в группу А вместе с командами Японии, Грузии и Италии.

В группу В попали команды Черногории, США, Греции и Франции.

В первом матче команде Казахстана предстоит матч с Италией. Игра стартует в 22:00 по времени Нур-Султана.