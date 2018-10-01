Сборная Казахстана по велоспорту выиграла золото на юношеской Олимпиаде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские велогонщики Глеб Брусенский и Евгений Федоров стали чемпионами юношеской Олимпиады-2018, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Завершились командные комбинированные соревнования. Последней гонкой пятидневной соревновательной программы был критериум. Казастанским спортсменам удалось удержать за собой лидерство в общем зачете.

Напомним, до критериума Казахстан возглавлял «генерал». Отрыв от второго места составлял более 80 очков. Брусенскому и Федорову удалось не только сохранить его, но и увеличить.

Так, Брусенский в критериуме стал вторым - 80 очков, а Федоров финишировал шестым - 30 очков. По итогам всех пяти гонок казахстанцы в сумме набрали 418 очков, что и принесло им победу на Олимпиаде. Второе место осталось за Люксембургом - 276 очков. Третье место у команды из Великобритании - 253 очка.

«Эмоции сейчас зашкаливают. Маунтинбайк, правда, дался тяжело. Но мы справились с задачей. После байка сегодня была тяжеловато. Пока ехали, у меня лучилась поломка - сломалась сидушка. Но мы собрались и у нас получилось. После первого этапа, где мы победили, поняли, что у нас есть надежда, есть шанс, что можем выиграть», - поделился после финиша Брусенский.

«Мы старались никого не отпускать вперед. В частности, это касалось Люксембург, который шел вторым после четырех видов. Они и были нашими главными соперниками. Большое спасибо всем, кто принимал участие в нашей победе. Нашему тренеру Вадиму Горбачевскому, который всегда поддерживает. У нас была задача войти в тройку призеров. Мы даже не надеялись выиграть», - добавил Федоров.