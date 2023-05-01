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Сборная Казахстана по велоспорту на треке завоевала 14 медалей на турнире в Афинах

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Мая 2023, 15:26
Сборная Казахстана по велоспорту на треке завоевала 14 медалей на турнире в Афинах Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Афинах прошло международное соревнование по велоспорту на треке Athens Track Grand Prix 2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Как сообщает пресс-служба Федерации, казахстанец Артем Захаров, лишь недавно восстановившийся после травмы, принес в копилку команды «золото» в групповой гонке с выбыванием и два «серебра» — в скретче и омниуме. В паре с Рамисом Динмухаметовым лидер сборной добыл медаль высшего достоинства в мэдисоне. Рамис Динмухаметов стал лучшим в омниуме.

Сергей Пономарев в греческом соревновании занял первое место в кейрине и третье место в индивидуальном спринте. Андрей Чугай завоевал золотую медаль в индивидуальном спринте.

Юниоры Аслан Силыкбек и Вадим Белугин успешно выступили в омниуме, поднявшись на вторую и третью ступени подиума, соответственно. В скретче аналогичный расклад: Аслан Силыкбек занял второе место, а Вадим Белугин - третье. Также Аслан Силыкбек стал золотым призером в групповой гонке с выбыванием, а Вячеслав Сичкарев в этой дисциплине оказался третьим.

Таким образом, сборная Казахстана по велоспорту на треке завоевала 14 медалей и заработала ценные очки для отбора на чемпионат мира и в дальнейшем на Олимпиаду.


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