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Сборная Казахстана по тяжелой атлетике завоевала еще одну медаль Исламиады
13 Августа 2022 19:57

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике завоевала еще одну медаль Исламиады

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В Турции продолжаются V Игры исламской солидарности. Очередную медаль Казахстану принесла команда по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Ее автором стал Алексей Чуркин. Он поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 73 килограммов.

В сумме двоеборья он поднял 315 (145+170) кг.

Ранее сообщалось, что казахстанская тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло выиграла медаль V Игр исламской солидарности.

Фото: Спортты дамыту дирекциясы©


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