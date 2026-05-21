    Сборная Казахстана по теннису пробилась в финальный этап Junior Davis Cup

    Юниорская сборная Казахстана до 16 лет вышла в финальный этап Junior Davis Cup, успешно преодолев квалификацию зоны Азия/Океания в Шымкенте, передает Kazinform со ссылкой на ФТК.

    Фото: ФТК

    Юношеская сборная Казахстана до 16 лет вышла в финальную стадию юниорского Кубка Дэвиса. Путевку на мировое первенство команда обеспечила себе, пробившись в полуфинал квалификации зоны Азия/Океания, которая проходит в Шымкенте.

    В четвертьфинале казахстанцы уверенно обыграли сборную Гонконга. В первом матче Ахмади Маханов победил Такуто Матсуо — 6:2, 6:3. Затем Ансар Ниеткалиев оказался сильнее Чой Фу Ванга — 6:3, 6:4.

    После двух одиночных встреч счет стал 2:0 в пользу Казахстана, и парный матч решили не проводить.

    В полуфинале отбора юниоры встретятся с победителем пары Индия Узбекистан (на данный момент счет 1:0, соперники продолжают матч).

    Финальный этап Junior Davis Cup, куда выходят четыре лучшие команды региона, пройдет этой осенью. В решающей стадии турнира сыграют 16 сильнейших юношеских сборных мира. Страну-организатора Международная федерация тенниса (ITF) объявит позже.

    В составе сборной Казахстана в Шымкенте выступают Ансар Ниеткалиев (1), Ахмади Маханов (2) и Родион Трайгель (3). Командой руководит капитан Сергей Квак.

    Тамирис Әбділдина
