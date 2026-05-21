Сборная Казахстана по теннису пробилась в финальный этап Junior Davis Cup

Юношеская сборная Казахстана до 16 лет вышла в финальную стадию юниорского Кубка Дэвиса. Путевку на мировое первенство команда обеспечила себе, пробившись в полуфинал квалификации зоны Азия/Океания, которая проходит в Шымкенте.

В четвертьфинале казахстанцы уверенно обыграли сборную Гонконга. В первом матче Ахмади Маханов победил Такуто Матсуо — 6:2, 6:3. Затем Ансар Ниеткалиев оказался сильнее Чой Фу Ванга — 6:3, 6:4.

После двух одиночных встреч счет стал 2:0 в пользу Казахстана, и парный матч решили не проводить.

В полуфинале отбора юниоры встретятся с победителем пары Индия — Узбекистан (на данный момент счет 1:0, соперники продолжают матч).

Финальный этап Junior Davis Cup, куда выходят четыре лучшие команды региона, пройдет этой осенью. В решающей стадии турнира сыграют 16 сильнейших юношеских сборных мира. Страну-организатора Международная федерация тенниса (ITF) объявит позже.

В составе сборной Казахстана в Шымкенте выступают Ансар Ниеткалиев (1), Ахмади Маханов (2) и Родион Трайгель (3). Командой руководит капитан Сергей Квак.

