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Сборная Казахстана по теннису примет участие в турнире United Cup

23 Ноября 2022, 09:53
Сборная Казахстана по теннису примет участие в турнире United Cup

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны все 18 команд-участниц нового смешанного командного турнира United Cup. Соревнования пройдут с 29 декабря по 8 января в австралийском Брисбене, Перте и Сиднее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

На официальном сайте турнира сказано, что последней страной-участницей стал Казахстан. Наша команда попала в квартет B, где сразится со сборными Польши и Швейцарии.

Честь Казахстана на престижном турнире будут защищать: Александр Бублик, Тимофей Скатов, Денис Евсеев, Григорий Ломакин, Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева и Гозаль Айнитдинова.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: Греция, Бельгия, Болгария.
Группа B: Польша, Швейцария, Казахстан.
Группа C: США, Германия, Чехия.
Группа D: Испания, Австралия, Великобритания.
Группа E: Италия, Бразилия, Норвегия.
Группа F: Франция, Хорватия, Аргентина.

Ранее сообщалось, что международная федерация тенниса обновила мировой рейтинг сборных. Казахстанская женская Национальная команда по теннису занимает 10 место.


Фото: ktf.kz

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