Сборная Казахстана по теннису прибыла в Кордову на игру с Аргентиной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по теннису почти в полном составе уже прибыла в Кордову на игру с Аргентиной, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Как сообщили в Федерации, сборная Казахстана почти в полном составе уже прибыла в Кордову (Аргентина), где 16-17 апреля сыграет в плей-офф раунда Кубка Билли Джин Кинг против хозяек

Все вместе из США с турнира в Чарльстоне прилетели Ярослава Шведова, Зарина Дияс и Елена Рыбакина. На сутки позже к команде присоединилась Анна Данилина, которая прибыла из Швейцарии, где на днях выиграла соревнование серии ITF W60. Позже остальных в расположение сборной ждут Юлию Путинцеву, сыгравшую буквально двумя днями ранее в четвертьфинале турнира Volvo Open 500.

Шведова и Дияс уже провели первую тренировку на месте будущих баталий, а полным составом наша Национальная команда выйдет на игровые корты 13 апреля.

«Перелет оказался сложным: у нас была небольшая задержка рейса, несколько пересадок. Путь в Кордову был нелегким, но мы очень рады, что добрались сюда. Первая тренировка прошла достаточно хорошо, корты здесь неплохие – красный грунт. Несколько дней назад в Чарльстоне играли на зеленом грунте. Скажу откровенно, красный гораздо лучше. В целом, условия нормальные, мячи не медленные, это для нас хорошо, потому что у нас стиль игры более агрессивный, поэтому для девочек это плюс. Что касается соперниц, то я знаю только их лидера сборной – Надю Подороску, остальных девушек я не знаю. Вместе всей командой сядем и будем изучать соперниц» - отметила член национальной сборной Казахстана Зарина Дияс.



