2 Июня 2022 13:05

Сборная Казахстана по теннису до 12 лет примет участие в чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 6 по 11 июня в Ташкенте пройдет командное первенство континента среди юниоров 12 лет и младше Центрально-Азиатского региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Участие в соревновании примут сборные Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана. Две лучшие команды по итогам отбора попадут в финальный этап чемпионата Азии, который пройдет в конце года в Нур-Султане.

В состав сборной Казахстана вошли:

Юноши:

1. Гиорги Брегвадзе (Атырау)

2. Роберт Каминский (Алматы)

3. Родион Трайгель (Караганда)

Капитан: Сергей Квак.

Девушки:

1. Линара Булешева (Алматы)

2. Медина Утепберген (Алматы)

3. Полина Барабанова (Караганда)

Капитан: Ольга Дзюба