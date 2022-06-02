13:05
2 Июня 2022 13:05
Сборная Казахстана по теннису до 12 лет примет участие в чемпионате Азии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 6 по 11 июня в Ташкенте пройдет командное первенство континента среди юниоров 12 лет и младше Центрально-Азиатского региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Участие в соревновании примут сборные Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана. Две лучшие команды по итогам отбора попадут в финальный этап чемпионата Азии, который пройдет в конце года в Нур-Султане.
В состав сборной Казахстана вошли:
Юноши:
1. Гиорги Брегвадзе (Атырау)
2. Роберт Каминский (Алматы)
3. Родион Трайгель (Караганда)
Капитан: Сергей Квак.
Девушки:
1. Линара Булешева (Алматы)
2. Медина Утепберген (Алматы)
3. Полина Барабанова (Караганда)
Капитан: Ольга Дзюба
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