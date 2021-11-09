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Сборная Казахстана по таеквондо выиграла международный турнир в Пакистане

9 Ноября 2021 13:48
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Сборная Казахстана по таеквондо выиграла международный турнир в Пакистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан занял первое место в общекомандном зачете международного турнира «2021 COAS Pakistan Open Taekwondo Championships», который проходил в пакистанском Исламабаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации таеквондо Казахстана.

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В соревнованиях класса G-1 казахстанские таэквондистки завоевали 6 золотых и одну серебряную медали.

Чемпионками турнира стали Айдана Едильбаева (до 46 кг), Нурай Бауыржанова (до 49 кг), Жадыра Хайруллина (до 62 кг), Нурай Хусайнова (до 67 кг), Джансель Дениз (до 73 кг) и Айгуль Елубай (свыше 73 кг). Диана Абсенова (до 62 кг) завершила выступление с серебряной наградой.

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#Соотечественники   #Спорт  
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