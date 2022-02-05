Сборная Казахстана по шорт-треку осталась без медалей Олимпиады в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по шорт-треку выступила в полуфинале в смешанной командной эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан в полуфинальном забеге в составе Абзала Ажгалиева, Яны Хан, Ольги Тихоновой и Дениса Никиши занял третье место, показав время 2:42.59. Этого оказалось недостаточно для выхода в финал А, где будут разыграны медали. Первое место заняла команда Канады, второй стала Италия. Добавим, что казахстанские шорт-трекисты выступили в утешительном финале В.

Напомним, в четвертьфинале сборная Казахстана заняла третье место в своем забеге, однако смогла выйти в полуфинал, показав второе лучшее время среди третьих команд.

Ранее сообщалось, что первым выступил Адиль Галиахметов — он принял участие в квалификационном забеге на дистанции 1 000 метров. Он показал третье время — 1:24.855 и не смог пробиться в четвертьфинал соревнований.







